Sevda Karaca’dan Adalet Bakanlığı’na başvuru: Kuyu tiplerinde mahpusların hayatı risk altında

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca, Adalet Bakanlığı'na ölüm orucunda olan Serkan Onur Yılmaz ve süresiz açlık grevindeki Ali Aracı için başvuru yaptı.

Karaca başvurusunda, son yıllarda inşa edilerek tutuklu ve hükümlülerin gönderildiği Y Tipi, S tipi ve Yüksek Güvenlikli Cezaevleri, insanlık dışı koşulları nedeniyle insan hakkı ihlallerinin en ağır yaşandığı yerler haline dönüştüğünü belirtti.

Gerek cezaevlerinin mimari yapıları gerekse idari uygulamalarıyla ağır bir tecrit ortamına dönüştüğüne ve uygulamaların işkence boyutuna vardığının altını çizdi. Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün bu hapishanelerden çıkartılmak ve insanlık dışı muamelelere maruz kalınan bu tip hapishanelerin kapatılması için açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri başlattığını ifade eden Karaca Ali Aracı ve Serkan Onur Yılmaz’ın hayati tehlikesine dikkat çekti.

SERKAN ONUR YILMAZ 324 GÜNDÜR ÖLÜM ORUCUNDA

Kasım 2024’te Antalya YGC Tipi Cezaevi’nde açlık grevine başlayan Serkan Onur Yılmaz’ın, Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği, ancak sevk edilmeyen 8 arkadaşı için 31 Temmuz 2025’te ölüm orucuna başladığını ifade eden Karaca “Bugün itibarıyla 324. gününde olan Yılmaz’ın sağlık durumu kritik seviyeye ulaşmış durumda. Ailesi, tarafıma yaptıkları ziyarette, Yılmaz’ın konuşmakta zorlandığını, ayakta duramadığını ve vücudunun yaralarla kaplı olduğunu belirterek, yaşamının ciddi tehdit altında olduğunu bildirdi” şeklinde kaydetti.

ALİ ARACI 42 KİLOGRAMA DÜŞTÜ

Sincan 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Ali Aracı’nın da arkadaşlarının “kuyu tipi” cezaevlerinden başka cezaevlerine sevki talebiyle 18 Şubat’ta süresiz açlık grevine başladığını belirten Karaca “Vücut ağırlığı 42 kilograma düşen Aracı’nın denge sorununun baş gösterdiği, tedavi edilemeyen kaburga kırığının akciğeri üzerindeki baskısı nedeniyle nefes almakta zorlandığı bilinmektedir. Ali Aracı’nın durumu için aile bireyleri de onunla birlikte eylemlere başlamıştır.” dedi.

Karaca, yalnızca Yılmaz ve Aracı'nın değil, çok sayıda mahpus ve mahpus yakınının benzer taleplerle eylem yaptığını, bu konuda kendisine çok sayıda mektup ulaştığını da belirterek başvuru ekine, mahpuslar Muharrem Cengiz, Ali Kemal Aşık, Ayten Öztürk, Serkan Onur Yılmaz ve Veli Dikme tarafından gönderilen mektupları ekledi.

Milletvekili Karaca, Adalet Bakanlığı’na sunduğu başvuruda şu taleplerde bulundu: