Sevda Kuş cinayetinde mütalaa açıklandı: Fail komisere ağırlaştırılmış müebbet istemi

İlayda SORKU

Edirne’de iki yıl önce boşandığı Sevda Kuş’u tabancayla vurarak öldüren komiser Ali Yılmaz’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Yılmaz hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Kararın 30 Mayıs’ta açıklanacağı belirtildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8. duruşmasında savcı, Ali Yılmaz hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Avukat Bilge Çarpıcı, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi ancak failin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan da yargılanması gerektiğini vurguladı.

Karşı tarafın beyanda bulunması için süre verildiğini belirten Çarpıcı, failin daha önce alınmış adli tıp raporuna itiraz ettiğini ve yeniden değerlendirme talep ettiğini, ancak mahkemenin bu talebi reddettiğini belirtti.

Dava sürecinin bir buçuk yıldır devam ettiğini hatırlatan Çarpıcı, "Davalardaki bu uzama hali hem katledilen kadınların yakınlarının hem de benzeri durumlardaki ailelerin umudunu kırıyor. Sürekli süre istenmesi, adli tıp raporlarının yeniden talep edilmesi büyük ölçüde kötü niyetle yapılıyor" dedi.

ERKEKLİK İNDİRİMİ

Ali Yılmaz’ın yargılamayı uzatmak için akıl sağlığı üzerinden savunma geliştirdiğini söyleyen Çarpıcı, “İlk üç celseye kriz geçirdiğini öne sürerek katılmadı. Medyada yer bulunca katılmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerinde fail erkeklerin sistemli olarak haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalıştığını belirten Çarpıcı, şöyle konuştu: "Fail ‘eski eşim bana onursuz gibi sözler söyledi, kendimi tutamadım’ diyerek indirim almaya çalışıyor. Yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasını da dile getiriyor. Kıskançlık, mahkemelerde sık öne sürülen bir şey. Ama bu, kimsenin ispatlayamayacağı bir konu. O yüzden erkekler bu tür şeyleri sık sık kullanıyor. Biz buna haksız tahrik indirimi değil, erkeklik indirimi diyoruz. Bir kadının ‘bana hakaret etti, o yüzden öldürdüm’ diyerek ceza indirimi aldığını hiç görmedik. Ama erkekler bu şekilde ceza indirimine kavuşuyor. Bu artık sistematik hale gelmiş durumda."

NE OLMUŞTU?

Olay, 2024 yılında Edirne’nin Kocasinan Mahallesi’ndeki polis lojmanlarında meydana gelmişti. Komiser Ali Yılmaz, iki yıl önce boşandığı polis Sevda Kuş’u beylik tabancasıyla vurmuş, Kuş hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Yılmaz, dava sürecinde "akıl sağlığı" gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı. Ancak yapılan incelemelerde akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenmiş, buna rağmen bir süre Edirne Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Ünitesi’nde kalmıştı.