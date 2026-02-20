Sevdiğim Sensin 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Sevdiğim Sensin dizisinde merakla beklenen 3. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni tanıtım, hikâyenin yönünü değiştirecek gelişmelere işaret ederken, Dicle ve Erkan’ın ilişkisinin İstanbul’da bambaşka bir sınavdan geçeceğinin sinyallerini veriyor.

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU: ERKAN VE DİCLE’NİN DEĞİŞEN HAYATI

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor. Dizinin temelinde, iki farklı dünyanın aynı noktada kesişmesi ve bu kesişmenin doğurduğu büyük dönüşüm yer alıyor.

3. bölüm fragmanında ise Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler öne çıkıyor. Bu yolculuk yalnızca bir şehir değişimi değil; aynı zamanda Dicle için yepyeni kurallar, yabancı bakışlar ve alışılmadık bir hayat anlamına geliyor.

3. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Yayınlanan tanıtım, izleyiciyi duygusal ve sürprizlerle dolu bir döneme hazırlıyor. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi olarak öne çıkıyor.

Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyeti ile Erkan’ın onu hayran bakışlarla izleyişi, dizide cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin izleyiciyi beklediğini gösteriyor. Fragman, “bu evlilik sadece bir zorunluluk muydu, yoksa gerçek bir bağa mı dönüşecek?” sorusunu daha da güçlendiriyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu, hikâyenin dramatik yapısını destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. İşte Sevdiğim Sensin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Karakter Oyuncu Erkan Aldur Aytaç Şaşmaz Dicle Demir Helin Kandemir Esat Aldur Hüseyin Avni Danyal İnci Aldur Esra Ronabar Nilüfer Aldur Deniz Işın Fatoş Parsoğlu Özlem Conker Tahir Aldur Cihat Süvarioğlu Kadir Çatalca Umutcan Ütebay Burçin Parsoğlu Elçin Zehra İrem Havva Vardar Nihan Büyükağaç Civan Demir Barış Baktaş Ferman Demir Emrah Aytemur Hamdi Parsoğlu Gökhan Soylu Teoman Ertem Deniz Karaoğlu Koray Yılmaz Kunt Selin Manolya Maya Fikret Doğanay Murat Seven Zehra Bensu Uğur

SEVDİĞİM SENSİN KÜNYESİ

Yapım: Ay Yapım

Ay Yapım Yönetmen: Gökçen Usta

SEVDİĞİM SENSİN FRAGMANI İZLE

“Sevdiğim sensin izle” araması yapan izleyiciler için dizinin fragmanı ve resmi kanal bilgisi aşağıda yer alıyor. Fragmanı sayfa içinden izleyebilir, ardından dizinin resmi YouTube kanalına geçebilirsiniz.

Resmi YouTube Kanalı

Sevdiğim Sensin izle için resmi kanal: Sevdiğim Sensin Resmi

3. Bölüm Fragmanı

Sevdiğim Sensin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evet. Sevdiğim Sensin dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyiciyle buluştu.

Sevdiğim Sensin konusu ne?

Dizi, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor.

3. bölüm fragmanında Dicle İstanbul’a gidiyor mu?

Fragmanda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor.

Sevdiğim Sensin oyuncu kadrosunda kimler var?

Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın ve daha birçok isim kadroda yer alıyor.

Sevdiğim Sensin fragmanı nereden izlenir?

Fragman, sayfa içindeki video oynatıcıdan izlenebilir. Ayrıca dizinin resmi YouTube kanalında da yer alıyor: Sevdiğim Sensin Resmi

Sevdiğim Sensin 3. bölüm fragmanı, Dicle’nin İstanbul’a uzanan yolculuğuyla hikâyenin yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Aldur ailesinin planları ile Erkan’ın Dicle’yle köşke gelişi arasındaki gerilim, izleyiciyi sarsıcı gelişmelere hazırlıyor. Masumiyet, uyum mücadelesi ve giderek derinleşen duygular… Yeni bölümde izleyiciyi etkileyici bir aşk hikâyesi bekliyor.