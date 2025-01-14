Severance dizisi yaklaşık üç senenin ardından izleyiciyle buluşacak

İlk sezonun üzerinden neredeyse üç yıl geçen AppleTV+ dizisi Severence dizisinin ikinci sezonu 17 Ocak'ta yayınlanacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre ikinci sezon, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da ilk sezondan yüksek puan aldı.

Bilimkurgunun ilk sezonu, televizyon yazarlarının yorumlarına göre 100 üzerinden 97 puan elde etmişti. Yeni sezon ise 43 eleştirmenin incelemesine göre 100 tam puan almayı başardı.

Dizinin yaratıcısı Dan Erickson, dizinin "Uzun zaman aldı" dediği ikinci sezonuyla ilgili "Bir nokta geldi ve yapımın belli bir aşamasında, 'Bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum' diye hissetmeye başladım. Bence elimizde öncekinden çok daha heyecan verici bir şey var" demişti.

GAME OF THRONES'UN YILDIZI DA KADRODA

Severance'ın ikinci sezonu, ilkinin dramatik finalinin ardından kaldığı yerden devam edecek.

İlk sezonun yıldızları Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman ve Patricia Arquette, rollerini canlandırmak üzere yeni bölümlerde dönüyor.

Kadroya yeni eklenen isimler arasında ise Game of Thrones'un yıldızı Gwendoline Christie ve Gözlerini Kırp'la (Blink Twice) tanınan Alia Shawkat yer alıyor.

Resmi sinopsise göre ikinci sezon, karakterlerin "ayrılma sürecini hafife almanın korkunç sonuçlarını öğrenmeleriyle" ilgili.

DİZİ HAKKINDA

Dan Erickson tarafından yaratılan ve Ben Stiller ve Aoife McArdle tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu psikolojik gerilim akışı televizyon dizisi olan Severence'de iş ve özel yaşam anılarını ayıran yeni bir prosedürle iş-yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan bir şirket olan Lumen Industries'de yaşananlara odaklanılyor.

Bir biyoteknoloji şirketi olan Lumon Industries, bazı çalışanlarının iş ve özel yaşamını tümüyle ayırmak için bir "ayırma" tıbbi prosedürü kullanır.

Ayrılmış bir çalışan olan Mark, yavaş yavaş bölümün her iki tarafındaki komplo ağını ortaya çıkarır.