Sevgi Evgin Göyçe yol arkadaşları tarafından anılacak

Sosyalizm mücadelesinin öncülerinden olan ve 12 sene önce hayatını kaybeden Sevgi Evgin Göyçe, pazartesi günü yol arkadaşları tarafından anılacak.

Kamu emekçileri mücadelesi, kadın mücadelesi ve sosyalizm mücadelesinin öncülerinden olan Sevgi Evgin Göyçe, ölümünün 12’nci yılında yol arkadaşları tarafından anılacak.

SOL Parti, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadını ve insanı ezen bu sistemin çarkları arasında hepimiz birer çakıl taşı olmalıyız diyen Sevgi Evgin Göyçe'yi unutmadık. Anısı mücadelemizde yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

Gülen yüzü ve kararlılığıyla yol arkadaşlarına umudu ve mücadeleyi aşılayan; kamu emekçileri ve kadın mücadelesinin öncü isimlerinden yol arkadaşımız, sevgili Sevgi Evgin Göyçe’yi aramızdan ayrılışının 12. yılında anmak üzere bir araya geliyoruz.



13 Mayıs Pazartesi/19:00… pic.twitter.com/KRlNddIvIp — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) May 11, 2024

Göyçe, 13 Mayıs Pazartesi 13.00'da Esenyurt Gülbahçe mezarlığında anılacak.

Ardından 19.00'da TAKSAV Kadıköy'de anma etkinliği düzenlenecek. Göyçe KESK Genel Meclisi ve ÖDP Parti Meclisi üyesiydi.