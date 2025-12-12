Sevgi Evleri ‘sır evleri’ oldu: Üç yıl beklendi sayı açıklanmadı

Kimsesiz çocuklar için kurulan ve kurulduğu günden bu yana yolsuzluk ile dinsel dayatma iddialarının merkezinde yer alan Sevgi Evleri’ne yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı çıkarmasına sır perdesi çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022’de kendisine iletilen, “Sevgi Evleri’ndeki manevi rehber sayısı kaçtır?” sorusunu önce görmezden geldi, daha sonra ise “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” şeklinde yanıtladı. Bakanlık ise manevi rehber sayısını açıklamaktan kaçınarak, “Çocuklara yönelik Değerler Eğitimi Programı uygulanmaktadır” yanıtını verdi.

Sevgi Evleri’nden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da “Sevgi Evleri’nde kaç Diyanet personeli çalışmaktadır?” sorulu bilgi edinme başvurusunu Diyanet’e yönlendirdi. Diyanet ise 8 Şubat’ta başkanlığa yönlendirilen soruyu, “Soruşturma süreci” gerekçesiyle aylarca yanıtsız bıraktı. BirGün’ün, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı personel sayısı kaçtır?” sorusuna 8 Aralık 2025’te yanıt verilebildi. Diyanet İşleri Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı’nca verilen yanıtta da manevi rehber sayısı açıklanmadı. Diyanet’in yanıtında, Aile Bakanlığı’na bağlı çocuk evlerindeki manevi danışmanlık ve rehberlik ile değerler eğitimi hizmetlerinin, “İlgili protokoller çerçevesinde ve gönüllülük esasına dayalı olarak” yürütüldüğü kaydedildi. Yanıtta Sevgi Evleri’ne yapılan personel görevlendirmelerinin, “Kurumların dönemsel ihtiyaçları ve hizmetin sürekliliği gözetilerek dinamik bir yapıda planlandığı” da belirtildi. Diyanet, sahada aktif görev alan personel sayısının, eğitim dönemleri ve taleplere göre değiştiğini bildirdi.

***

ÇOCUKLAR UMREYE

Diyanet’in Ocak-Haziran 2023 dönemine yönelik raporunda yer alan Sevgi Evleri detayı dikkati çekiyor. Sevgi Evleri’ndeki personel sayısını bir türlü açıklamayan Diyanet, 2023 yılının ilk yarısındaki faaliyetlerini içeren raporunda, sevgi evlerine yönelik faaliyetleri ile övünüyor. Raporda, Sevgi Evleri’nde kalan çocukların umreye gönderildiği kaydediliyor.