Sevgi Göyçe’siz 14 yıl: Her sloganda bizimlesin

BirGün Kadın Kolektifi

Sevgi Evgin Göyçe 14 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Göyçe, lise yıllarında devrimci düşünceyle tanıştı ve yaşamının sonuna kadar bulunduğu her yerde örgütlü mücadelenin içinde yer aldı.

Ardahan’da halkın gündelik sorunlarına dokunan, köylere kadar yayılan bir mücadelenin örgütleyicilerinden biri olarak anılan Göyçe, Hamal Der’in, Ardahan Kültür Derneği’nin ve kara borsacılığa karşı Adil Dağıtım Komiteleri’nin kuruluş süreçlerinde yer aldı. Ardahan Kadın Derneği deneyimi, onun kadın mücadelesindeki yerini gösteren önemli örneklerden biri oldu.

BASKI GÖRDÜ, DIŞLANDI

1976’da Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Bölümü’ne girdi. Bölümdeki tek kadın öğrenci olması ve siyasi kimliği nedeniyle baskı gördü, okulu bırakmak zorunda kaldı. Ardındna Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni kazandı ve devrimci gençlik mücadelesi içinde yer aldı. Aynı dönemde gecekondu mahallelerinde örgütlenme çalışmalarında aktif sorumluluk üstlendi.

1979’da Kars’ta sıkıyönetim döneminde işkence gördü ve 6 ay cezaevinde kaldı. Daha sonra Artvin Devrimci Yol davasında yargılandı, Erzurum Askeri Cezaevi’nde 3 yıl boyunca ağır işkencelere maruz bırakıldı.

1987’de İstanbul’a yerleşen Göyçe, 1996’da öğretmenliğe başladıktan sonra kamu emekçileri mücadelesinde aktif rol aldı. Üç dönem KESK Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı ve KESK Kadın Sekreterliği görevini yürüttü. Bu dönemde kadın emekçilerin örgütlenmesi, pantolon giyme hakkı, doğum izni ve süt izni gibi kazanımlar için yürütülen mücadelelerde yer aldı.

2005’te Dünya Kadın Yürüyüşü’nün Türkiye ayağında sözcülük üstlendi.

Ayrıca Novamed Kadın Direnişi’nin uluslararası sendikal dayanışma ayağının kurulmasında ve direnişin kazanımla sonuçlanmasında büyük rol oynayan kadınlardan biri oldu. Hayatının son döneminde akciğer kanserine yakalandı. Hastalığına rağmen 1 Mayıs eylemlerinde, savaşa karşı barış eylemlerinde, ÖDP Parti Meclisi ve KESK Genel Meclisi’ndeki sorumluluklarında yer almaya devam eden Göyçe, 13 Mayıs 2012’de yaşamını yitirdi.