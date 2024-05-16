Sevgi Uzun WNBA’de forma giyecek
Spor Servisi
A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in yıldız ismi Sevgi Uzun, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings'e transfer oldu. 26 yaşındaki oyun kurucu Uzun, Nevriye Yılmaz'ın ardından WNBA'de boy gösteren Türkiye'den ikinci oyuncu olacak.
WNBA'de 2024 sezonu 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.