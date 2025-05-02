Sevgi Yolu’nda esnaf ayakta: Açlıkla terbiye etmeye çalışmasınlar

İzmir Alsancak’ta bulunan Sevgi Yolu’nda faaliyet gösteren yaklaşık 80 esnaf, Konak Belediyesi’nin “kamuya ait alanların işgal edildiği” gerekçesiyle gönderdiği tebligat üzerine harekete geçti.

Belediyenin 15 gün içinde stantların geriye çekilmesini istemesi, bazı esnaflar için mevcut yerlerinin tamamen kaldırılması anlamına geldi. Bu kararı kabul etmeyen esnaf, Sevgi Yolu Esnaf Dayanışması Platformu çatısı altında 2 saatlik stant kapatma eylemi gerçekleştirdi. Pankartlar asarak kamuoyuna seslenen esnaf, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya da çağrıda bulundu.

İŞGALCİ DEĞİLİZ

Sevgi Yolu esnaflarından İlknur Maral, süreci şöyle anlattı: “Konak Belediye Başkanı, esnafla birlikte bir toplantı yapmak istediğine dair davetiye gönderdi. Hemen hemen herkes de katıldı zaten. Hep birlikte hareket ederek uzlaşmayla burayı nasıl daha da güzelleştirebiliriz üzerine konuşmalar yapıldı. Komisyon oluşturuldu. Komisyondan arkadaşlarımız var. 4 kişi komisyondaydı. 1-2 kere arandı. Ancak bu süreçle ilgili hiçbir bilgi verilmeden apar topar tebligatlar geldi. Tebligatta da kaldırım işgali gibi şeyler yazıyor. Biz burada işgalci değiliz.”

Yıllardır sokakta emek veren herkesin geçim derdinde olduğunu vurgulayan Maral, “Burası zaten 30 yıllık bir sokak. Artı bedavaya da durmuyoruz. Bize belirtilen sınırlar dahilinde işgaliyemizi ödüyoruz. Ortalığın yangın yeri olduğu bir zamanda bunu doğru bulmadığımızı, adil bulmadığımızı da söyledik. Görüşme talebimiz var, resmi başvurumuzu da yaptık bu sabah. Bundan sonraki süreç de onlardan gelecek kararlar doğrultusunda şekillenecek ama pazartesi günü belediye önünde basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

HER YERDEN SIKIŞTIRILIYORUZ

Bölgenin ticarethane olmadığına dair sözler söylendiğine dikkat çeken Maral, “Burası ticarethane. Çünkü biz buraya keyfi gelmiyoruz. Günün 2 saati gelelim, burada goygoy yapalım, sonra geri gidelim değil. Aylığımız asgari ücretin yarısına denk gelmiyor bile. Bir arkadaşımız var bir hafta boyunca bir lira bile iş yapmadı. Ben bir hafta boyunca 500 lirayı geçemedim. Mevcut durumda zaten siyasal bir kriz var, ekonomik kriz var. Her yerden sıkıştırılıyoruz. Bizi daha fazla açlıkla terbiye etmeye çalışmasınlar” şeklinde konuştu.

EKMEĞİMİZLE OYNANIYOR

“Buradan başka bir yere gidemeyiz” ifadelerini kullanan Maral, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çoluğumuz çocuğumuz var. Buradan vazgeçmeyeceğiz. 1 buçuk metre içine sığdırılmak isteniyoruz. Biz yaz kış burada duruyoruz. Yağmurda, çamurda burada duruyoruz. Kötü niyet aramak zorunda kalıyoruz ki karşı karşıya gelmek istemediğimizi de söylüyoruz. Biz de üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Çünkü artık bizim ekmeğimizle oynanıyor. Geri adım atmak istemiyoruz, derdimiz bu. Buradan da vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi isteriz.”