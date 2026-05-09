Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? LaLiga 25/26 sezonu 35. haftasında Sevilla ile Espanyol, 9 Mayıs’ta kritik puan mücadelesi için karşı karşıya gelecek. S Sport 1’de canlı ve şifreli yayınlanacak maçın saati, hakemi, stadyumu ve puan durumu detayları haberimizde.
SEVİLLA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
LaLiga 25/26 sezonunda 35. hafta heyecanı Sevilla - Espanyol karşılaşmasıyla devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.
|Karşılaşma
|Hafta
|Tarih
|Saat
|Hakem
|Sevilla - Espanyol
|35. Hafta
|9 Mayıs 2026
|17:15
|Javier Alberola Rojas
SEVİLLA - ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Sevilla - Espanyol maçı 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 17:15’te başlayacak. Mücadele, Sevilla’nın sahası Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanacak.
SEVİLLA - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla - Espanyol maçı S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. LaLiga takipçileri bu önemli karşılaşmayı S Sport 1 üzerinden izleyebilecek.
SEVİLLA VE ESPANYOL PUAN DURUMU
Sevilla - Espanyol maçı öncesinde iki takımın puan tablosundaki konumu dikkat çekiyor. Espanyol 34 maçta topladığı 39 puanla 13. sırada yer alırken, Sevilla 34 maç sonunda 37 puanla 17. sırada bulunuyor.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|13
|Espanyol
|34
|10
|9
|15
|39
|17
|Sevilla
|34
|10
|7
|17
|37
MAÇ ÖNCESİ SON DURUM
Sevilla, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardaki baskıyı azaltmak istiyor. Espanyol ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
İki takım arasında yalnızca 2 puanlık fark bulunması, Sevilla - Espanyol maçını haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri haline getiriyor. LaLiga’da sezonun son bölümüne girilirken bu mücadelede alınacak sonuç, puan tablosunda doğrudan etkili olabilir.
Sevilla - Espanyol maçı 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 17:15’te oynanacak. Ramon Sanchez Pizjuan’daki karşılaşmayı Javier Alberola Rojas yönetecek. Mücadele S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.