Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? LaLiga 25/26 sezonu 35. haftasında Sevilla ile Espanyol, 9 Mayıs’ta kritik puan mücadelesi için karşı karşıya gelecek. S Sport 1’de canlı ve şifreli yayınlanacak maçın saati, hakemi, stadyumu ve puan durumu detayları haberimizde.

SEVİLLA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

LaLiga 25/26 sezonunda 35. hafta heyecanı Sevilla - Espanyol karşılaşmasıyla devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Karşılaşma Hafta Tarih Saat Hakem Sevilla - Espanyol 35. Hafta 9 Mayıs 2026 17:15 Javier Alberola Rojas

SEVİLLA - ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla - Espanyol maçı 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 17:15’te başlayacak. Mücadele, Sevilla’nın sahası Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanacak.

SEVİLLA - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla - Espanyol maçı S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. LaLiga takipçileri bu önemli karşılaşmayı S Sport 1 üzerinden izleyebilecek.

SEVİLLA VE ESPANYOL PUAN DURUMU

Sevilla - Espanyol maçı öncesinde iki takımın puan tablosundaki konumu dikkat çekiyor. Espanyol 34 maçta topladığı 39 puanla 13. sırada yer alırken, Sevilla 34 maç sonunda 37 puanla 17. sırada bulunuyor.

Sıra Takım O G B M P 13 Espanyol 34 10 9 15 39 17 Sevilla 34 10 7 17 37

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Sevilla, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardaki baskıyı azaltmak istiyor. Espanyol ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İki takım arasında yalnızca 2 puanlık fark bulunması, Sevilla - Espanyol maçını haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri haline getiriyor. LaLiga’da sezonun son bölümüne girilirken bu mücadelede alınacak sonuç, puan tablosunda doğrudan etkili olabilir.

