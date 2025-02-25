Sevim Belli’nin cenaze programı belli oldu

Türkiye sosyalist hareketinin öncü isimlerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli, İstanbul’da 100 yaşında hayatını kaybetti.

Belli’nin cenazesi, eşi Mihri Belli’nin yanına, Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Sevim Belli için düzenlenecek cenaze töreninin detayları da netleşti.

27 Şubat Perşembe günü eşi Mihri Belli’nin yanında son yolculuğuna uğurlanacak.

***

SEVİM BELLİ KİMDİR?

Sadece pratik mücadelenin içinde yer alan bir devrimci değil, aynı zamanda sosyalist yazıları ve çevirileriyle de Türkiye’deki sol hareketin gelişimine büyük katkılar sunan Sevim Belli 1925’te İstanbul’da doğdu. Belli, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, önce ABD'ye ardından Paris'e giderek uzmanlık eğitimine başladı.

Genç yaşlardan itibaren mücadele dolu bir hayatın içinde yer aldı. 1951 yılında, Berlin’de düzenlenen 3. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’ne katılan Belli, burada Nâzım Hikmet ile tanışarak sosyalist mücadeleye daha güçlü bir şekilde bağlandı.

Bu süreçte, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında bağlantılar kurarak kuryelik yaptı. Türkiye’ye döndüğünde, İstanbul’dan Paris’e gitmek üzereyken yakalandı ve TKP’ye yönelik büyük bir operasyon başladı.

Bu süreçte, “51 Tevkifatı” olarak bilinen dalga ile gözaltına alınan Belli, TKP Merkez Komitesi üyeleri Şefik Hüsnü Değmer, Zeki Baştımar, Reşat Fuat Baraner, Mehmet Bozışık, Halil Yalçınkaya ve Mihri Belli ile birlikte tutuklandı.

1957’de cezaevindeyken, TKP’nin önde gelen isimlerinden Mihri Belli ile evlendi. Ancak o dönemde komünist oldukları gerekçesiyle hüküm giymiş doktorların mesleklerini icra etmesi yasaklanmıştı. Bu nedenle 1964 yılında ailesiyle birlikte Cezayir’e yerleşerek burada doktorluk yaptı.

ÜÇ YILLIK CEZAEVİ SÜRECİ

1966’da Türkiye’ye dönen Belli, 12 Mart 1971 muhtırasının ardından tekrar gözaltına alındı ve üç yıl cezaevinde kaldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ise bir kez daha yurtdışına çıkmak zorunda kaldı.

Sevim Belli, sadece pratik mücadelenin içinde yer alan bir devrimci değil, aynı zamanda sosyalist yazıları ve çevirileriyle de Türkiye’deki sol hareketin gelişimine büyük katkılar sunan bir isimdi. Yaşadıklarını “Boşuna mı Çiğnedik” adlı kitabında kaleme aldı, mücadele dolu hayatını gelecek kuşaklara aktardı.