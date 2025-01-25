Sevinç Eratalay'ın yeni albümünün ilk teklisi 'Sarılamazsın' yeniden dinleyiciyle buluştu

Sevinç Eratalay, yeni albümünün ilk teklisi “ Sarılamazsın” ile bir kez daha dinleyicisiyle buluştu.

Sözü ve müziği sanatçıya ait olan parça, Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının düzenlemesini yapan Ferhat Livaneli’nin, piyano ve gitarlarda da imzası var.

Batı ve geleneksel çalgılarla harmanlanan bir düzenlemeye sahip olan “Sarılamzasın”, sanatçı tarafından “Büyük bir değişimin başladığı dünyada, haksızlığa, doğanın, insanın, kadının, canlıların katliamına karşı durmanın, mücadele etmenin şarkısı…” olarak tanımlanıyor.

Sevinç Eratalay’ın yeni albümünün diğer şarkıları, yıl içerisinde Ada Müzik tarafından art arda dijital platformlarda yayınlanacak.

Sanatçının 1987 yılında çıkan ilk albümü “Dost Kokusu Dost Selamı” ile birlikte Mahir’in Türküsü (1995) ve Cevahir Yürekliler (1997) albümleri de önümüzdeki haftalarda yine Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alacak.

“Ses bir sözdür, ritm bir eylemdir. Hepsinin karışımı tonalite; müziğin bilgisidir, hayatın kendisidir ve taraftır. Bu taraf olma durumunu halk için, yoksullar için kullanmak, gericilikten, cehaletten, savaştan ve sevgisizlikten uzak durmaktır, kötülüğe karşı olmaktır.”

SEVİNÇ ERATALAY BİYOGRAFİ

Sevinç Eratalay, Burdur Tefenni doğumlu. Aydın-demokrat bir aile içinde büyüdü. İlkokuldan itibaren müsamerelerde sahneye çıktı, Ortaokulda Liseler Arası Müzik Yarışması’nda birinci oldu.

Lise eğitimini Konya Ereğli İvriz Köy Enstitüsü’nde tamamladı. Azeri müzik öğretmeninden şan ve piyano dersleri aldı. O yıllarda devrimci şarkılar ve marşlarla tanıştı. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’ne girdiği yıl (1979), Paris Müzik Akademisi’nden şan eğitimi bursu kazandı. Ancak içinde yer aldığı gençlik mücadelesinden kopamadı. Mitinglerde bağlamasıyla Ruhi Su türküleri, Livaneli şarkıları söyledi; geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

1981 yılında, Buca Eğitim Fakültesi’nden mezuniyetinin ardından Elazığ Atatürk Ortaokulu’na müzik öğretmeni olarak atandı. Öğretmenlik günlerinde de hak arama mücadeleleri içinde yer aldı. Dönemin meşhur 1402 sayılı sıkıyönetim kanuna dahil edilerek görevine son verildi. Aynı yıllarda beste yapmaya ve söz yazmaya başladı.

1987 yılında ilk albümü “Dost Kokusu Dost Selamı”nı çıkardı. Enver Gökçe, Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet şiirlerine yaptığı bestelerin de bulunduğu albüm, döneminde geniş etkiler yarattı. 1989 yılında Gülten Akın şiirlerinin hakim olduğu “Bekliyorum” albümü yayınlandı. Yurtiçi ve yurtdışında sayısız konsere gitti.

İlk iki albümünü toplam 9 albüm takip etti; Yeniden Başlamalı (1993), Mahir’in Türküsü (1995), Cevahir Yürekliler (1997), Gülüm (2001), Mahir’in Türküsü-2 (2004), Drama Köprüsü (2007), Devrim Türküleri Konseri (2009), Kalbin Nerede(2012), Devrim Türküleri (2017).

Çok sayıda sanatçıya beste verdi ve sesiyle eşlik etti. Edip Akbayram, Selda Bağcan, İlkay Akkaya, Metin Kahraman, Ahmet Aslan, Cevdet Bağca, Tolga Çandar, Yavuz Bingöl, Kıvırcık Ali ve Mustafa Özarslan ile çalıştı.