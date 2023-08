Sevindik Vadi Park, Denizli’nin tercih edilen parkı oldu

Merkezefendi Belediyesi tarafından tasarlanan Sevindik Vadi Park, zengin imkanlarıyla vatandaşların yeni uğrak noktası haline geldi.



Denizli’yi güzelleştirmek adına bir çok çalışmaya imza atan Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşların dinlenme, eğlenme ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan Sevindik Vadi Park, yenilikleri ve doğal güzellikleriyle Denizlililere hizmetini sürdürüyor. Kafe, oyun parkları, açık-kapalı spor tesisleri ve geniş yeşil alanlarıyla park, her yaş grubuna hitap eden Sevindik Vadi Park’ta, vatandaşlar sıcak yaz akşamlarında keyifli vakit geçirebiliyor.



Sevindik Vadi Park’ın Merkezefendi’nin yeni yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizi, güzel yaz akşamlarında Sevindik Vadi Park’ımıza davet ediyorum. Bu parkı, ailelerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmeleri, spor yapmaları ve doğayla iç içe olmaları için harika bir yer haline getirdik. Sevindik Vadi Park’ında günün her anında keyifle vakit geçirebileceğiniz kaliteli bir hizmet veriyoruz. Sevindik Vadi Parkımızı her şeyiyle hemşehrilerimiz için güzel bir yaşam alanı haline getirdik. Denizli’mizin güzel yaz akşamlarında tüm hemşehrilerimizi Sevindik Vadi Park’ımıza davet ediyorum” İfadelerini kullandı.