Şevket Çoruh duyurdu: Arka Sokaklar final yapacak

2006'da başlayan ve 20 yıl devam eden 'Arka Sokaklar' dizisi sezon sonu ekranlara veda edecek.

Dizinin final yapacağını, 'Mesut' karakterini canlandıran Şevket Çoruh açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çoruh, "Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Birsen Altuntaş, dizinin veda edeceğine dair iddiaları yazmış ama kanalın kesin kararını açıklamadığını ifade etmişti.

Arka Sokaklar'ın final bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.