Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Dubai’de mahsur kaldıklarını duyurdu

'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai'de bulunan ünlü oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, bölgedeki çatışmalar nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu mahsur kaldı. Ailesiyle birlikte bölgede bulunan Ayrık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Hepimiz güvendeyiz" mesajını paylaştı.

Ortadoğu’da tırmanan gerilim, sanat dünyasını da vurdu. Geçen cumartesi günü ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak saldırıların ardından bölgede sular durulmuyor.

İran’ın misilleme olarak füzelerle karşılık vermesi ve bu füzelerin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine düşmesi, uluslararası hava trafiğini durma noktasına getirdi.

Başrollerini Şevket Çoruh ile paylaştığı "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyunu için Dubai’de bulunan ünlü oyuncu İlker Ayrık, bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Beraberindeki ekip ve ailesiyle birlikte kentte mahsur kalan Ayrık, takipçilerini bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

"AİLEM DE BENİMLE BERABER"

Sosyal medya hesabından durumu özetleyen İlker Ayrık, 27 Şubat tarihinde Dubai’ye ulaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dönmeyi planlıyorduk ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar, umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz."