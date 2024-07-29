Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve başarıları

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları içerisinde ortaya koyduğu performansla birlikte adından söz ettiren Şevval İlayda Tarhan yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ile birlikte havalı tabanca karışık kategorisinde elemelerde topladıkları 582 puanla isimlerini finale yazdırmalarının ardından Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve başarıları gündeme geldi. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan nereli, kaç yaşında? İşte Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve başarıları!

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