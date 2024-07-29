Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve başarıları
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları içerisinde ortaya koyduğu performansla birlikte adından söz ettiren Şevval İlayda Tarhan yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ile birlikte havalı tabanca karışık kategorisinde elemelerde topladıkları 582 puanla isimlerini finale yazdırmalarının ardından Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve başarıları gündeme geldi. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan nereli, kaç yaşında? İşte Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve başarıları!
33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan ulusal takımımızın finallere yükselmesinin ardından yurttaşlar Şevval İlayda Tarhan kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan nereli, kaç yaşında? İşte Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı, kariyeri ve başarıları!
ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?
Şevval İlayda Tarhan 4 Şubat 2000 Ankara doğumlu, atıcılıkta Ulusal ve Avrupa gençlerin ayrıca Avrupa kadın takımı rekorlarının sahibi Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden milli sporcudur. Şevval İlayda Tarhan 10 m havalı tabanca branşında 2015 yılından yarışmaya başlamıştır. Tarhan, Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü üyesidir.
ŞEVVAL İLAYDA TARHAN'IN HAYATI, KARİYERİ VE BAŞARILARI
- 2019 Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası: Avrupa Gençler rekoru ve altın madalya
- 2019 ISSF Gençler Dünya Kupası: Suhl, Almanya ayağında altın madalya
- 2022 ISSF Dünya Kupası: Azerbaycan ayağında Karışık takım yarışmasında bronz madalya
- 2023 Avrupa 10 m Atıcılık Şampiyonası: Karışık takım etkinliğinde bronz madalya
- 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası: Karışık takım etkinliğinde gümüş madalya
Şevval İlayda Tarhan nereli, kaç yaşında?
24 yaşında ve Ankaralı olan Şevval İlayda Tarhan 4 Şubat 2000 Ankara doğumludur.