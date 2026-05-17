Seyahat etmek asgari ücrete denk

Metin YETİM

Emekçiler, emekliler, gençler derinleşen ekonomik krizle dibe sürüklendi. Milyonlarca yurttaş için bayram heyecanının yerini yol masrafı endişesi aldı.

Akaryakıta gelen peş peşe zamlardan sonra otobüs bileti fiyatları erişilemez hale gelirken yurttaşlar hesap yapıyor. İstanbul’da yaşayan birçok yurttaşın bayram tatilinde şehir dışına çıkması bütçeyi zorluyor.

İstanbul’un en yoğun trafiğe sahip otogarı Esenler ve Alibeyköy otogarlarında yolcular bilet fiyatlarından, otobüs firması çalışanları akaryakıt zamlarından şikâyetçi.

EMEKLİ, ÖĞRENCİ ŞEHİRDE KALACAK

Emekli Suna Gürtuna, son aylarda motorine gelen zammın bilet fiyatlarını da etkilediğini ifade ederek ‘‘Dışa bağımlı bir ürünü tüketiyoruz, bu böyle olduğu sürece hep zamlar gelecek. Krizin doğru politikalarla yönetilmediğini düşünüyorum. Ulaşım sübvanse edilebilir ya da halkın geçim durumu yükseltilebilir doğru politikalarla. O zaman bu fiyatlar bizi çok etkilemeyecektir. Ama yanlış politikaların bedelini her zaman halk bedelini ödüyor. İstanbul’dan Ankara’ya gidiş 1000 TL. 4 kişilik bir ailenin 8 bin lira ödemesi demek bir bayram ziyareti yapması için. Emekliler çok kötü etkileniyor ve seyahat edemiyor. Memleketine dahi gidemeyen emekçiler ve emekliler var’’ şeklinde konuştu.

Bayram için memleketlerine gitmek üzere Alibeyköy Otogarı’na gelen üniversite öğrencileri Akasya Parlak ve Fatma Çalışkan da fiyatlardan şikâyet ederek henüz dönüş biletlerini alamadıklarını anlattı. Çalışkan, ‘‘Kastamonu’ya ablamın yanına gideceğim, öğrenciyim. Bilet fiyatları normal değil. Gidişim 1200’e oldu’’ dedi. Antep’e aile ziyareti için yola çıkan Parlak, ‘‘Bana bilet 2000 TL’ye denk geldi. Önceki gidişim daha uygundu, 600 TL’ydi şimdi 2000 TL" dedi.

HER TATİLDE DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR

Bilet fiyatlarının yüksek olmasına rağmen yurttaşın borçla yola çıktığını anlatan otobüs firması çalışanı Mahmut Çıkkan, ‘‘Mesela Urfa’ya biletler 2 bin 400 TL, Diyarbakır 3 bin TL. Normal bir vatandaş, orta halli vatandaş zaten ölmüş. Belki de borç harç edip gidiyor. Doğuya gidiş-dönüş masrafı nereden baksan 30 bin TL’den aşağı değil. Her bayram bir öncekine göre daha kötü. Her sene farklı bir senaryo çıkıyor karşımıza. O yüzden Allah vatandaşa yardım etsin’’ ifadelerini kullandı.

Esenler Otogarı’nda çalışan Berat Altun da "Akaryakıt zamlarından dolayı bilet fiyatları tabii ki yüksek. Mesela bir Diyarbakır bileti 2 bin TL’yse şu anda 3 bin TL oldu. 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş 20 bin TL’si yalnız bilet parası gidiyor. Bu adam en az da 10 bin lira da yolda harcasa, 30 bin TL parası gider. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen Kurban Bayramı’nda herkes memleketine gitmek istiyor. Ama eskisi gibi bir yoğunluk yok" dedi.

MAAŞIN TAMAMI YOLDA BİTİYOR

Ulaşım şirketi çalışanı İsmet Bakraçoğlu da 4 kişilik bir ailenin seyahat masrafının yüksek olduğunu söyleyen Bakraçoğlu, ‘‘Mesela Rize’ye şu anda gidiş 2 bin 200 TL. 4 kişi gittiği zaman 8 bin 800 ediyor. Gidiş geliş 17 bin 600 lira. Neredeyse bir asgari ücrete tekabül ediyor. Bir de gitmek bir şey değil, gidiyorsun, orada yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun... Bir 15 bin de orada yiyorsun aslında. Bir maaşı oraya bağlıyorsun’’ dedi.

Daha çok Karadeniz bölgesine sefer düzenleyen bir firmada çalışan Mehmet Özen, ‘‘16 Mayıs itibarıyla şehirlerarası bilete zam geldi. Ayın 16’sı öncesinde fiyatlar 1600 lirayken şu an 2 bin 100 liraya kadar, ortalama 450-500 lira bir fiyat farkı oldu. Mazot 50 lirayken 1600 liraya bilet kesiyorduk. Şimdi mazot artınca fiyat farkı koyduk’’ diye konuştu.

OTOBÜS BİLETİ İPTALİNDE TAM İADE DÜZENLEMESİ

Şehirlerarası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak. Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Şehirlerarası otobüslerde harekete 12 saat kalana kadar iptal edilen tüm biletlerin ücreti artık tam iade edilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları, ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirecek. Firmalar, azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek.