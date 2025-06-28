Seyahat haracından rekor gelir toplandı

Akaryakıt zamları, katlanan bilet fiyatları ve fahiş otoyol-köprü ücretleri nedeniyle yurtiçinde lüks haline gelen ulaşım hakkı, yurt dışı için de zorlaştı. Yurt dışı çıkış harcına birbiri ardına yapılan zamlar nedeniyle vize sorunu dolayısıyla zaten büyük güçlük yaşayan yurttaşların bu gerekçeyle de başka bir ülkeye seyahat hakkı büyük oranda kısıtlandı. Ocak 2025 itibarıyla dört kişilik bir aile için yurt dışına çıkış harç ücreti, 3 bin TL’ye kadar tırmandı.

Muhalefetin, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını izole mi etmek istiyorsunuz?” ve “Krizin faturasını yurttaşa kesiyorsunuz” ifadeleriyle eleştirdiği yurt dışı çıkış harcı zamlarının etkisi, bütçe gelirlerine yansıdı. Ocak-Mayıs 2025 döneminde yurt dışı çıkış harçlarından elde edilen toplam gelir, 2024 yılının tamamında elde edilen geliri yakaladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılının ilk beş ayında yurt dışı çıkış harçlarından toplam 2 milyar 977 milyon 807 bin TL gelir elde edildi. Ocak-Mayıs 2025 dönemindeki 2,9 milyar TL’lik gelirin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak: 718 milyon 891 bin TL

Şubat: 488 milyon 505 bin TL

Mart: 572 milyon 6 bin TL

Nisan: 570 milyon 162 bin TL

Mayıs: 628 milyon 242 bin TL

2024’Ü YAKALAYAN TUTAR

2025 yılının Ocak ve Mayıs aylarını da kapsayan ilk beş ayında elde edilen 2,9 milyar TL’lik yurt dışı çıkış harcı gelirinde 2024 yılının aynı dönemine oranla yaşanan artış, yüzde 437 oldu. Ocak-Mayıs 2024 dönemi yurt dışı çıkış harcı geliri, 453 milyon 512 bin TL olarak gerçekleşti. Harçlardan 2024’ün tamamında elde edilen gelir ise 2 milyar 911 milyon 986 bin TL olarak kayıtlara geçti.