Seyahat ittifakı

İstanbul’daki AKP’li Mustafa Candaroğlu’nun yönettiği Arnavutköy Belediyesi yine dikkati çeken kararlara imza attı. Arnavutköy Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumuna AKP’li Belediye Başkanı Candaroğlu’nun onayıyla “Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programı” başlıklı bir teklif sunuldu.

Teklifte, “Eurokey Communıty’nin daveti ile 28 Ocak ile 1 Şubat 2026 tarihleri arasında İspanya'nın Marbella şehrinde bireylerin hareketliliği etkinliği kapsamında belediyeler arasındaki ikili ilişkiler programı çerçevesinde teknik inceleme ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere görevli olarak katılacaklara ait giderlerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde belediye bütçesinden karşılanması…” denildi.

HEP BİRLİKTE GEZECEKLER

Teklifte dört gecelik yurtdışı gezisine, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Bozdemir, Ahmet Altay, Lütfü Kırmızı ve Davut Paralı, Özel Kalem Müdürü Muhammet Beg, Özel Kalem Müdürlüğü Şefi Mircan Özen ile AKP’li, CHP’li ve MHP’li meclis üyelerinin katılacağı ifade edildi.

Az sayıda meclis üyesinin ret oyu verdiği teklif Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Arnavutköy Belediyesi adına toplam 44 kişinin katılacağı İspanya gezisinin harcamaları belediye bütçesinde karşılanacak.

KANAL BÖLGESİNDEKİ ARAZİLER

Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen bir başka karar ise mülkiyeti belediyeye ait olan Kanal İstanbul bölgesindeki arazilere dair oldu. Sazlıbosna, Taşoluk ve Dursunköy Mahallelerinde bulunan toplam büyüklüğü 140 bin metrekareyi bulan beş arazinin belediyenin borçlarına karşılık kamu kurumlarına devredileceği ifade edildi.