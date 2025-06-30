Seyahatsever 2025 başvuru tarihleri | KYK ücretsiz konaklama tarihleri ne zaman?

Seyahatsever Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından bu yıl da hayata geçirilecek. 2025 yılı başvuru takvimi henüz netleşmemiş olsa da geçtiğimiz yılki uygulamalara bakıldığında temmuz ayında başvuruların başlaması bekleniyor. İşte seyahatsever 2025 hakkındaki son bilgiler...

SEYAHATSEVER 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GSB henüz Seyahatsever 2025 başvuru takvimini açıklamadı. Ancak 2024 yılında başvurular 8 Temmuz – 25 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2025 başvurularının da Temmuz ayı başlarında başlaması ve Ağustos sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor. Başvurular geçtiğimiz senelerde hem çevrimiçi platformlardan hem de telefonla yapılabiliyordu.

KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Projeye kabul edilen gençler, 81 ilde belirlenen bir kız ve bir erkek KYK yurdunda ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Genellikle haftanın 5 günü boyunca yurtlarda kalma imkânı sağlanıyor. Konaklama dönemi, başvuru sürecinin ardından genellikle temmuz ortasından eylül başına kadar sürüyor.

SEYAHATSEVERE KİMLER BAŞVURABİLİR? YAŞ SINIRI VAR MI?

Seyahatsever Projesi’ne başvurmak için:

18-30 yaş arasında olmak yeterlidir.

yeterlidir. Öğrenci olma şartı aranmaz.

Gençlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yeterlidir.

BAŞVURULAR NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Başvuru süreci ve detaylar için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile GSB’nin sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilmelidir. Ayrıca duyurular, GSB Mobil Uygulaması ve ALO GSB 444 0 472 hattı üzerinden de paylaşılabiliyor.