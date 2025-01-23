Seyahatte adres yine arkadaş evi

EKONOMİ SERVİSİ

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 20 milyon 453 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 artarak 25 milyon 684 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 gece oldu.

SEYAHAT BAŞI HARCAMA 8 BİN TL

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %83,8'ini 171 milyar 783 milyon 134 bin TL ile kişisel harcamalar, %16,2'sini ise 33 milyar 100 milyon 241 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 977 TL oldu. Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %30,1 ile yeme ve içme harcamaları, %20,7 ile konaklama harcamaları ve %20,6 ile ulaştırma harcamaları sahip oldu. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %47,9 ile ilk sırada yer aldı.

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %47,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %2,2 ile "sağlık" yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 135 milyon 889 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 46 milyon 340 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 24 milyon 19 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.