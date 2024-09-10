Seyahatten tasarruf yok

Türkiye’de giderek derinleşerek içinden çıkılamaz bir hal alan ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm etti.

Resmi sosyal yardım verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 3 milyon 792 bin 340 hane, yaşamını ancak düzenli sosyal yardımlar ile sürdürebildi.

Milyonlarca kişiyi yardıma mecbur bırakan ekonomik buhran, AKP’nin, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise değiştirmedi. Tasarruf tedbirleri de kağıt üzerinde kalarak fahiş harcamaları durduramadı.

REKORA GİDEN HARCAMA

2024’ün Ocak-Haziran dönemine yönelik konaklama, seyahat ve yeme-içme harcaması verileri de yurttaşı en temel ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakan ekonomik krizin iktidarı etkilemediğini ortaya koydu. 2024’ün ilk yarısında doğrudan temin ile yapılan konaklama, seyahat ve yeme-içme harcamalarının büyüklüğü, “2024’te harcama rekoru kırılacak” yorumlarına yol açtı.

PARA YUTAN ETKİNLİKLER

Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre, yılın ilk yarısında doğrudan temin yoluyla yapılan organizasyonlar için kesenin ağzı açıldı. Ocak-Haziran 2024 döneminde toplam 974 milyon 360 bin TL’lik konaklama, seyahat ve yeme-içme harcamasına imza atıldı. Toplam 974,3 milyon TL’lik harcamanın 414 milyon 436 bin TL’si mal alımı, 559 milyon 924 bin TL’si ise hizmet alımı kalemine yazıldı. Kamunun organizasyonları kapsamında yapılan harcamalarda yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 121 milyon 927 bin TL olan harcama, 2022 ve 2023 yılları ile 2024’ün ilk yarısında şöyle kaydedildi:

•2022: 1 milyar 4 milyon 727 bin TL

•2023: 1 milyar 238 milyon 348 bin TL

•2024 (Ocak-Haziran): 974 milyon 360 bin TL