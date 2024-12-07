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Seydikemer'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 23:32
  • Giriş: 07.12.2024 23:32
  • Güncelleme: 07.12.2024 23:32
Kaynak: AA
Seydikemer'de otomobilin çarptığı kişi öldü

K.P. idaresindeki otomobil, Zorlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Firdevs Devrim'e (63) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Devrim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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