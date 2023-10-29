Seydikemer’de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarla sürme kavgasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Seydikemer’in Çaltıözü Mahallesi’nde aynı tarlayı sürmek istedikleri ileri sürülen M.A. ve akrabası D.A ile çocukları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A’nın kardeşi T.A, akrabaları D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A’yı bıçakla yaraladı.

Yaralılar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibince hastanelere kaldırıldı. M.A. ile T.A. ise olayın ardından gözaltına alındı.