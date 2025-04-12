Seydikemer’de ev yangını

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evin deposunda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesinde iki katlı betonarme evin deposunda çıkış nedeni henüz tespit edilmeyen yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangı ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.