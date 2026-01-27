Seydikemer’de hortum, fırtına ve dolu seraları vurdu

Muğla'nın Seydikemer'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Dolu yağışı ve hortumun da görüldüğü bölgede seralar zarar gördü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğü, dolu yağışı nedeniyle bazı ürünlerde de kayıplar oluştuğu belirtildi.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Zarar gören sera alanları dronla görüntülendi.

Kaymakam Mustafa Dilekli de hasar tespit çalışmalarının ilgili birimler tarafından yürütüleceğini ve üreticilerin süreç hakkında bilgilendirileceğini belirtti.

Kumluova Mahallesi’ndeki üreticiler, afetin ardından sahaya gelerek incelemelerde bulunan yetkililere teşekkür ederek, zararların telafisi için destek beklediklerini ifade etti. İlgili kurumların, fırtına ve doludan etkilenen alanlarda tespit ve değerlendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.