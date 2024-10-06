Seydikemer’de orman yangını

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangın, Eşen Mahallesi’nde ziraat alanında saat 11.00 sıralarında başladı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne duyurdu.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalarına başlarken, hava araçları da alevlere sortileri ile havadan müdahale etti.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.