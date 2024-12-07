Seydikemer’de tırın çarptığı kişi öldü
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Y.Ç. idaresindeki 50 ACK 483 plakalı tır, Bekçiler Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kelletaş’a (64) çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Kelletaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kelletaş’ın cenazesi incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü gözaltına alındı.