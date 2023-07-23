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Seydikemer’deki yangın makilik alanda devam ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde başlayan yangın makilik alanda etkisini sürdürürken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 23.07.2023 22:20
  • Giriş: 23.07.2023 22:20
  • Güncelleme: 23.07.2023 22:22
Kaynak: iHA
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Seydikemer’deki yangın makilik alanda devam ediyor
FOTOĞRAF: İHA

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde başlayan yangın makilik alanda etkisini sürdürürken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kumluova mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekipleri yangına karadan müdahalesi devam ediyor.

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