Seyhan Avşar'ın yeni adresi belli oldu

Gazeteci Seyhan Avşar, Gerçek Gündem'in genel yayın yönetmenliğini üstleneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Halktv.com.tr'de ayrıldığını duyuran gazeteci Seyhan Avşar'ın yeni adresi belli oldu.

Avşar, Gerçek Gündem ile anlaştığını duyurdu.

Avşar, Gerçek Gündem'de genel yayın yönetmenliği görevini üstlenecek.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, bugünden itibaren Gerçek Gündem genel yayın yönetmeni olarak mesleki yolculuğuma devam edeceğim. Ancak muhabir olarak mesleğin mutfağında olmaya özel dosyalar yapmaya devam edeceğim. Bu süreçte tüm eleştirilerinizi ve önerilerinizi bekliyorum."