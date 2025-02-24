Seyhan Belediyesi maaşları eksik yatırdı

Emek Servisi

Adana Seyhan Belediyesi, imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi’ni (TİS) uygulamadı. İşçilerin enflasyon farkı ve zam hakları yok sayıldı. TİS kapsamında ocak ayında ortalama 55 bin lira olması gereken ücretler, işçilerin hesaplarına 17 Şubat’ta 35 bin lira olarak yatırıldı. İşçiler, maaşlarının eksik yatırılması üzerine 25 Şubat Salı günü basın açıklaması yapma kararı aldı.

Maaşlarının yoksulluk sınırın üzerine çıkarılmasını talep eden işçiler, pazartesiden itibaren de işten kaçınma haklarını kullanacak. Belediye yönetimi, imzalanan TİS’e karşı dava açarak sözleşmenin ‘günümüz ekonomik koşullarına göre’ yeniden düzenlenmesini talep etmiş, işçiler dava üzerine belediye önünde eylem gerçekleştirmişti. Eylemde “Hukuksuzluğa boyun eğmeyiz” yazılı pankart taşıyan DİSK/Genel-İş üyesi işçiler, ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddetmişti.