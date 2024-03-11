Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Seyhan Belediyesi'nden 'deprem yardımları' soruşturması

Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığına yönelik iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Güncel
  • 11.03.2024 16:19
  • Giriş: 11.03.2024 16:19
  • Güncelleme: 11.03.2024 16:23
Kaynak: AA
Seyhan Belediyesi'nden 'deprem yardımları' soruşturması

Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının yerel seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen yardımların seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Basına yansıyan 'Deprem yardımıyla seçim kampanyası' haberiyle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol