Seyhan Belediyesi'nden 'deprem yardımları' soruşturması
Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığına yönelik iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının yerel seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Belediyeden, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen yardımların seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Basına yansıyan 'Deprem yardımıyla seçim kampanyası' haberiyle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.