Seyhan Belediyesi’nden imzaladığı TİS’e dava

Emek Servisi

Seyhan Belediyesi, Genel-İş Sendikası ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi’ni (TİS) hedef alan bir dava açtı. Belediye yönetimi, TİS kapsamına yönelik dava açmasının sebebini belediyenin mali durumunun geçen dönemlere göre gerilemesi olduğunu ileri sürdü.

1 Ocak 2024’de başlayarak 31 Aralık 2025’e dek süren TİS kapsamında 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle TÜFE değişim oranı + 10 puan refah payı oranında yapılacak olan ücret zammına karşı dava açtı. DİSK Genel-İş Adana 1 No’lu Şube ve DİSK Bölge Temsilciliği, Seyhan Belediyesi’nin bu girişimine karşı belediye binası önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Yüzlerce işçi, “İşçiler hakkını alacak”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “İş, ekmek, özgürlük” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Belediye yönetimi ise toplam bütçenin yüzde 94’ünün personel giderlerinden oluştuğunu iddia ederek, bu durumu “halk hizmetlerini aksatmama” iddiası ile mahkemeye taşımak zorunda kaldıklarını savundu.