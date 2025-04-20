Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı
DEM Parti'nin Seyhan'daki ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Seyhan İlçe Örgütü'ne saldırı gerçekleşti.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Abidin Paşa Caddesi üzerinde bulunan DEM Parti İlçe Örgütü binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısında partinin tabelası zarar gördü.
Parti yetkilileri, tabelayı parçalayarak kullanılmaz hale getiren saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.