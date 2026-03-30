Seyhan Livaneli Öykü Yarışması'nda Onur Ödülü Adnan Özyalçıner’e

Sertaç ÇELİK

Seyhan Livaneli Öykü Yarışması'nın bu yılki onur ödülü Adnan Özyalçıner'e verildi. Zülfü Livaneli’nin kardeşi, yazar ve bürokrat Seyhan Livaneli anısına, Eksik Parça Yayınları iş birliğiyle düzenlenen yarışma, edebiyat dünyamıza soluk katabilecek yeni yazarlar ortaya çıkarmak ve Seyhan Livaneli’nin değerli anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl yarışma “Vicdan” temasıyla düzenlendi. Yarışmaya, daha önce öykü kitabı yayımlamamış ve ödül almamış yazarlar ikişer öyküyle katıldı.

Seçici kurulda Zülfü Livaneli, Barış İnce, Jale Sancak, Berat Alanyalı, Hakan Akdoğan, Menekşe Toprak ve Zafer Köse yer aldı. Değerlendirme sonucunda Atiye Gözde Sıdar, Cansu Topal, Erkan Ceylan, Büşra Avcı ve Büşra Yabanigül finalist olarak belirlendi.

Finalistler arasında yapılan ikinci tur değerlendirme sonrasında, seçici kurul ödülü Cansu Topal’a vermeyi kararlaştırdı. Kazananın öykü kitabı ise Eksik Parça Yayınları tarafından yayımlanacak.

Ödül töreni 14 Nisan 2026’da Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Edebiyatseverlere açık ve ücretsiz olacak etkinlikte jüri üyeleri paneller ve söyleşilerle yer alacak. Gecede ayrıca Ferhat Livaneli bir müzik dinletisi sunacak.

Düzenleme Kurulu’ndan Ayça Erdura, bir sonraki yıl için belirlenecek konu ve şartların Haziran 2026’da duyurulacağını açıkladı.