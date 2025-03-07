Seyhan Nehri’nde su çekilince pislik ortaya çıktı

Adana’da Seyhan Nehri’nde suların çekilmesinin ardından nehre atık su döküldüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek ovadaki bütün ürünlerin nehir ile sulandığını söyledi.

Seyhan Baraj Gölü’nün kapakları kuraklık nedeniyle gölde toplanan suyun boşa gitmemesi için kapatıldı. Bu nedenle Seyhan Nehri yatağında su azaldı. Suyun azalmasıyla birlikte nehre atık su akıtıldığı da ortaya çıktı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkurunda sabah sporu yapan Kadir Acarlar, nehre kanalizasyon borusu ile atık su aktığını görünce şok olduğunu söyledi. Acarlar, sabahları sürekli parkurda yürüyüş yaptığını ancak daha önce nehirde su çok olduğu için durumu fark etmediğini, sular çekilince her şeyin gün yüzüne çıktığını ifade etti. Acarlar, şehrin ortasından geçen ve ovadaki tüm ürünlerin sulamasının yapıldığı nehrin kirletilmesinin bir çevre felaketi olduğunu belirterek, "Yaklaştığınız zaman çok ağır bir koku var. Burası çok güzel ama insanlar bu kokudan dolayı gelmek istemiyor. Bu nehir ile ovadaki tüm ürünler sulanıyor. Karpuz, patates, marul, narenciye. Sonra bu ürünler insanları sofrasına geliyor. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.