Seyir halinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinden İnebolu ilçesindeki araç muayene istasyonuna gitmek isteyen Sadık Sucuoğlu yönetimindeki 37 AG 635 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(Vİ-MK-