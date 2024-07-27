Seyir halinde ters dönen otomobile arsındaki kamyon çarptı; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ters dönen otomobile arkasından gelen kamyon çarptı. Otomobilde bulunan 1’i bebek 3 kişinin yaralandığı kaza sınasında yanlarında duran bir TIR’ın bir daha çalışmaması üzerine karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çaykapı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne giden S.Y. yönetimindeki 67 ZZ 172 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yolda terk istikamete döndü. Bu sırada arkasından gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon, otomobile çarparak birkaç metre sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.Y. (30), eşi A.Y (24) ve 1 yaşındaki bebekleri O.Y. yaralandı. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kamyon ile otomobilin karıştığı kaza anı bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aynı yöne giden otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karayolunda ters istikamette döndüğü ve bu sırada arkasından gelen kamyonun çarptığı görüldü.

TIR ARIZA YAPTI, YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan, kaza yapan araçların yanından geçerken sol şeritte duran TIR, bir daha çalışmayınca yoldu uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücünün çabalarına rağmen hareket ettirilemeyen TIR, kaza yapan kamyon tarafından yolun sağına çekildi. Kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)