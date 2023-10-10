Seyir halinde yanan otomobili vatandaşlar söndürdü

Aksaray’da seyir halinde motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, sürücü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametine seyreden Üzeyir G. (56) idaresindeki 68 DY 511 plakalı otomobil, motor kısmından aniden yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü aracı hemen kenara çekerek, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yangını gören çevredeki vatandaşlarda araçlarında bulunan yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Sürücü ve vatandaşların çabalarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Aracın motor kısmında kısmi hasar oluşurken, yangının elektrik problemi nedeniyle çıktığı öğrenildi.