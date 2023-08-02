Seyir halindeki araç alev aldı, vatandaşlar müdahale etti

İstanbul’un Şişli ilçesinde seyir halinde alev alan araca, vatandaşlar yangın tüpü, su ve kürekle müdahale etti.





İncirli Dede Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında seyir halinde ilerleyen bir araç yanmaya başladı. Sürücü kendisini son anda dışarıya atarken, çevredeki vatandaşlar yanan araca kürek ve yangın tüpüyle müdahale etti. Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.