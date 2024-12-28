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Seyir halindeki araç Bolu Dağı Tüneli'nde yandı

Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını ulaşımı aksattı. Yangın, araçta hasara yol açtı.

Güncel
  • 28.12.2024 11:51
  • Giriş: 28.12.2024 11:51
  • Güncelleme: 28.12.2024 11:57
Kaynak: AA
Seyir halindeki araç Bolu Dağı Tüneli'nde yandı
Fotoğraf: AA

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Tünelin Ankara istikametinde seyreden Anıl A. yönetimindeki panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Ekipler, yangın nedeniyle yolun Ankara yönünü ulaşıma kapatırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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