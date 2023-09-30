Seyir halindeki araca arkadan çarpıp kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taraflardan biri olay yerinden kaçtı.



Olay saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkecan T.’nin kullandığı 67 ACD 107 plakalı araca aynı istikamette aşırı hızla ilerleyen ve 67 ABS 762 plakalı, sürücü ismi öğrenilemeyen araç arkadan çarptı. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, iddiaya göre hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Kazayı gören diğer sürücüler olayı 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kaza mahallindeki incelemeleri sonrası kaza yapan taraflardan Berkecan T. olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak soruşturma başlattı.