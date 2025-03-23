Seyir halindeki araca ateş açan zanlılar takip sonucu yakalandı

Şanlıurfa’da önünü kestikleri tıra sopalarla zarar verip silahla ateş açtıktan sonra plakasız 2 araçla kaçan zanlılar, jandarmanın yol üstündeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı. Jandarmanın her ayrıntıyı titizlikle incelemesi filmleri aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Perşembe akşamı saat 21.45’te Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu karayolları denetim istasyonu çıkışında yaşandı. İddiaya göre plakaları sökülmüş 2 araç, İ.A. isimli şahsın kullandığı tırın önünü kesip sopalarla saldırdı. Şahısların araca zarar vermesi üzerine tır sürücüsü aracıyla olay yerinde uzaklaşmaya çalıştı. Hareket eden tırı durdurmayı başaramayan 5 zanlı, iddiaya göre silahla ateş ederek sürücüyü vurmaya çalıştı. Sürücü tır ile birlikte güvenlik güçlerine sığınırken zanlılar ise geldikleri araçlarla kaçtı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten adam öldürmeye teşebbüs zanlılarını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Araçların geçtiği güzergahtaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, araçların üzerindeki belirli işaretlerden yola çıkarak plakalarını tespit etti.

Olayda kullanılan iki aracı bulan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek mağdurun da teşhis etmesinin ardından kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkez, Birecik ve Gaziantep’in Nizip ilçesinde yapılan operasyonlarda olayın şüphelileri olan M. E. Ş., A.Ş., V.U., Ş.U. ve M.Ş. isimli 5 şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.