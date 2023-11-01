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Seyir halindeki aracın kopan tekeri otomobile çarptı

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 17:21
  • Giriş: 01.11.2023 17:21
  • Güncelleme: 01.11.2023 17:21
Kaynak: İHA
Seyir halindeki aracın kopan tekeri otomobile çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın kopan tekerinin karşı yönde seyir halinde olan otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari aracın kopan tekeri, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Meydana gelen olay ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın tekerinin koparak otomobile çarpması yer alıyor. 

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