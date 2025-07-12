Seyir halindeki cipte yangın paniği

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında seyir halindeki cipte yangın paniği yaşandı. Aracın hararet yaptığını gören sürücü dinlenme tesisine girerken, tessis çalışanları aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini görünce yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan C.C. idaresindeki ZU 031 yabancı plakalı Volvo marka cipin hararet yaptığını gören sürücü, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Bu sırada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini göre tesis içerisindeki akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüplerini alarak araca müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri de araca müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.