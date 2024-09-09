Seyir halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yol şantiyesinde kullanılan bir kamyon, seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas’ın Suşehri ilçesi ile Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi arasında yapımı devam eden yol inşaatında meydana geldi.

Yol yapım çalışmasında kullanılan M.D. idaresindeki kamyon, Arpacı köyü yakınlarında bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı.

Yangını gören şantiye çalışanları, iş makinaları ile kum döktü. Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahalede bulunduğu yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangının çıkış sebebi araştırıldığı ifade edildi.