Seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Selçuk K. yönetimindeki 50 ADD 863 plakalı kamyon seyir halindeyken lastiği yerinden çıktı. Yuvarlanan lastik, önce yol kenarındaki otobüs durağına, oradan da sekerek seyir halindeki 37 AAG 986 plakalı TIR’a çarptı. Yaşanan olay sırasında durakta bekleyen Feyzanur K., kırılan camların yüzüne gelmesiyle yaralanırken, TIR’da ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.