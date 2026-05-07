Seyir halindeki metrobüste yangın

Seyir halindeki metrobüste çıkan yangın nedeniyle yolcular tahliye edilirken hat üzerindeki seferler durduruldu. Gerekli düzenlemelerin ardından seferler yeniden normale döndü.

Güncel
  • Giriş: 07.05.2026 19:11
  • Güncelleme: 08.05.2026 01:04
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği metrobüsün dolu olduğu öğrenilirken, Okmeydanı Hastane durağında yurttaşlar tahliye edildi.

Yangın nedeniyle metrobüs hattında seferler kısa süreliğine durduruldu.

Yangın nedeniyle yoğun dumanların sardığı metrobüsün tamamen dolu olduğu öğrenilirken, can kaybı veya yaralanan olmadan metrobüsün içindeki yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Ardından yolun çift yönlü trafiğe açıldığı, seferlerin devam ettiği öğrenildi.

