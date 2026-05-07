Seyir halindeki metrobüste yangın: Seferler durduruldu
Seyir halindeki metrobüste çıkan yangın nedeniyle yolcular tahliye edilirken hat üzerindeki seferler durduruldu.
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği metrobüsün dolu olduğu öğrenilirken, Okmeydanı Hastane durağında yurttaşlar tahliye edildi.
Yangın nedeniyle metrobüs hattında seferler kısa süreliğine durduruldu.
Ardından yolun çift yönlü trafiğe açıldığı, seferlerin devam ettiği öğrenildi.