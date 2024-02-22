Seyir halindeki minibüs alev aldı

Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde seyir halindeki içinde çok sayıda mutfak mefruşat malzemeleri ile mutfak malzemelerinin bulunduğu bir minibüs motor kısmından alev aldı.

Bir anda alev topuna dönen minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını sabah 09.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Bilal A. (53) idaresindeki 41 AJF 951 plakalı içinde mutfak mefruşatı ile mutfak malzemeleri bulunan minibüs Yalova istikametine doğru seyir halindeyken Orhangazi Süpürgelik mevkiinde motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Minibüs sürücüsü Bilal A. Aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Bir anda motor bölümü alev alan minibüs yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



Yurttaşlar arasında “1 milyoncu” diye tabir edilen bir satıcıya ait olduğu belirlenen minibüs metal yığınına dönerken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.